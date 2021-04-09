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Происшествия9 апреля 2021 15:02

В Трубчевском районе в пожаре погиб 39-летний мужчина

Трагедия произошла в деревне Телец
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 11.02.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 11.02.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Трубчевском районе Брянской области в пятницу, 9 апреля, произошел пожар в жилом доме по улице Новой в деревне Телец. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 11.02. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

– На тушении работали четыре ручных пожарных ствола и звено газодымозащитной службы, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В 11.49 пожар локализовали, в 11.57 – ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 13.59. В огне погиб хозяин частного дома: мужчина 1982 года рождения. Причину возгорания устанавливают.

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