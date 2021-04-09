Брянский предприниматель обманным путем получила субсидию 1,9 миллиона рублей

В брянском Сельцо индивидуальный предприниматель вместе с супругом обманным путем получили крупную сумму денег из местного бюджета. Ей удалось незаконно получить 1,9 миллиона рублей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Во время прокурорской проверки выяснили, что обвиняемые для получения субсидии представили документы в администрацию и центр занятости о трудоустройстве инвалидов, приобретении специального оборудования для них, а также о расходах на оказание им наставничества. Оказалось, что инвалиды на предприятии не работали, купленное оборудование не было специальным, а использовалось супругами в текущей хозяйственной деятельности. По фиктивным документам они получили субсидию.

- Уголовное дело направили в Сельцовский городской суд Брянской области для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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