В Стародубском районе автомобилистка на иномарке угодила в кювет

В Стародубском районе женщина-водитель на иномарке угодила в кювет. Фото:УГИБДД УМВД по брянской области.
В Стародубском районе женщина-водитель на иномарке угодила в кювет. ДТП произошло 8 апреля около 06.55 на 15 километре дороги Стародуб-Климово.
52-летняя автомобилистка на машине «Шевроле» ехала со стороны Стародуба. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.
- Во время ДТП пострадал 49-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД УМВД по Брянской области. - Он сломал четыре ребра Ему назначили лечение и отпустили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».