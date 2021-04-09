В Стародубском районе автомобилистка на иномарке угодила в кювет

В Стародубском районе женщина-водитель на иномарке угодила в кювет. Фото:УГИБДД УМВД по брянской области.

В Стародубском районе женщина-водитель на иномарке угодила в кювет. ДТП произошло 8 апреля около 06.55 на 15 километре дороги Стародуб-Климово.

52-летняя автомобилистка на машине «Шевроле» ехала со стороны Стародуба. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.

- Во время ДТП пострадал 49-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД УМВД по Брянской области. - Он сломал четыре ребра Ему назначили лечение и отпустили.

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