Брянского водителя отправят в колонию строго режима за пьяную езду. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя Брянска осудили за пьяное вождение. В суде установили, что 6 октября 2020 года 34-летнего мужчину остановили автоинспекторы. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинской организации. Его и раньше привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде.

- Виновного приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также на 2,5 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор суда в законную силу не вступил.

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