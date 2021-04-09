Медцентр «Здоровье» приглашает на прием к сосудистым хирургам из Москвы!

Фото: Медцентр «Здоровье».

На базе МЦ «Здоровье» начал свою работу филиал Первого Флебологического Центра (г. Москва)

Медицинский центр предпочитает консервативные методы лечения, поэтому процедуры выполняются в полном комфорте и вам не придется ограничивать себя в плане физических нагрузок. Вы вернетесь на работу или учебу уже на следующий день, так как болевые ощущения исключены.

– Безоперационное лечение

– Без наркоза и госпитализации

– Максимальный эстетический эффект

Специалисты располагают всеми техническими возможностями, позволяющими лечить такие патологии, как:

– Варикозная болезнь

– Сосудистые звездочки

– Отеки и боли в ногах

– Лимфедема (лимфостаз)

– Трофические язвы-Последствия перенесенных тромбозов вен (тромбофлебит)

– Заболевания вен у беременных

– Наследственная склонность к венозным тромбозам (тромбофилии)

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Запишитесь на консультацию по вопросам флебологических заболеваний в Медицинский центр «Здоровье», сделать первый шаг на пути к исцелению, позвоните прямо сейчас по телефонам: 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21

г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова, д.76

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