Медцентр «Здоровье» приглашает на прием к сосудистым хирургам из Москвы!

Фото: Медцентр «Здоровье».
На базе МЦ «Здоровье» начал свою работу филиал Первого Флебологического Центра (г. Москва)
Медицинский центр предпочитает консервативные методы лечения, поэтому процедуры выполняются в полном комфорте и вам не придется ограничивать себя в плане физических нагрузок. Вы вернетесь на работу или учебу уже на следующий день, так как болевые ощущения исключены.
– Безоперационное лечение
– Без наркоза и госпитализации
– Максимальный эстетический эффект
Специалисты располагают всеми техническими возможностями, позволяющими лечить такие патологии, как:
– Варикозная болезнь
– Сосудистые звездочки
– Отеки и боли в ногах
– Лимфедема (лимфостаз)
– Трофические язвы-Последствия перенесенных тромбозов вен (тромбофлебит)
– Заболевания вен у беременных
– Наследственная склонность к венозным тромбозам (тромбофилии)
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Запишитесь на консультацию по вопросам флебологических заболеваний в Медицинский центр «Здоровье», сделать первый шаг на пути к исцелению, позвоните прямо сейчас по телефонам: 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21
г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова, д.76
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