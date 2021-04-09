64-летней жительнице Брянска дали 13 лет за убийство знакомой

В Брянске осудили 64-летнюю местную жительницу за убийство знакомой. Ранее обвиняемая уже отбывала наказание за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в сентябре 2020 года нетрезвая женщина в доме своей знакомой по 5-му Строительному проезду избила хозяйку жилья. Она нанесла ей несколько ударов ножом в грудь и плечо, а затем добила сковородкой по лицу и телу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась.

Суд приговорил виновную к 13 годам лишения свободы. Государственное обвинение поддержал прокурор Бежицкого района. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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