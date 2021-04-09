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Общество9 апреля 2021 10:13

В Брянске крыльцо детской школы искусств облюбовали бездомные собаки

Их количество пугает педагогов. Учеников и простых прохожих
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске крыльцо детской школы искусств облюбовали бездомные собаки. Фото: Марина Антонова.

В Брянске крыльцо детской школы искусств облюбовали бездомные собаки. Фото: Марина Антонова.

Крыльцо у входа Брянской художественной школы искусств, расположенной в Советском районе на улице Горького, облюбовали бездомные собаки.

Их количество пугает не только учащихся и педагогов, но и простых прохожих. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Местные жители просят Брянскую городскую администрацию обратить на это внимание.

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