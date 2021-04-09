В Брянске крыльцо детской школы искусств облюбовали бездомные собаки. Фото: Марина Антонова.
Крыльцо у входа Брянской художественной школы искусств, расположенной в Советском районе на улице Горького, облюбовали бездомные собаки.
Их количество пугает не только учащихся и педагогов, но и простых прохожих. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Местные жители просят Брянскую городскую администрацию обратить на это внимание.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».