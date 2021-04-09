С 9 апреля ВТБ улучшает условия по ипотечным программам

Фото: "ВТБ".

В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 пп, до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, ставка снижена на 0,4 пп.

«Мы видим, что спрос на льготную ипотеку и программы рефинансирования в этом году продолжает расти. Заёмщики понимают, что сейчас - наиболее выгодный момент для решения жилищного вопроса. Для нас крайне важно обеспечить клиентов максимально доступными кредитами, поэтому с сегодняшнего дня мы снижаем ставки по самым востребованным программам. В первом полугодии мы намерены выдать 150 млрд рублей по льготной программе и сохранить лидерство на рынке рефинансирования, чему будет способствовать текущее улучшение условий по ипотеке в ВТБ», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2021 года ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля.

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%. Сниженная ставка по программе с господдержкой действует при оформлении заявки до 31 мая 2021 года.

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