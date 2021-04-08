Брянские дворники метут против закона

Фото: АО «Чистая планета».

Контейнеры, установленные на площадках общего пользования и предназначенные для ТКО, завалены растительными отходами. Из-за быстрого заполнения накопителей, транспортным компаниям-перевозчикам отходов приходится ежедневно делать дополнительные рейсы.

- Мы надеемся, что на сложившуюся ситуацию обратят внимание руководители районов и проведут разъяснительную работу с управляющими компаниями и сотрудниками коммунальных служб, которые занимаются уборкой придомовых и общественных территорий. На этой неделе часто происходит так – рано утром мусоровоз вывез отходы с контейнерной площадки, а уже спустя несколько часов жители звонят в колл-центр регионального оператора и сообщают о том, что контейнеры переполнены и мусор выбрасывать некуда. Мы сообщаем перевозчику о необходимости дополнительного рейса и получаем фотоочет о морфологии отходов, которые за несколько часов появились в контейнере для ТКО. Чаще всего – это прошлогодняя листва, спиленные ветки и порубочные остатки деревьев – всё то, что принесли дворники после уборки территории, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор напоминает, что контейнеры для твердых коммунальных отходов и вторсырья не предназначены для сбора листвы, веток и порубочных остатков деревьев! В соответствии с действующим законодательством, вывоз растительных отходов производится по отдельному договору. Складировать такие отходов в контейнеры для ТКО - запрещено! Ветки и порубочные остатки деревьев не только быстро переполняют накопители, но и при погрузке в мусоровоз могут повредить механизм пресса в спецтехнике.