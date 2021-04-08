В Брянской области обезвредили гранату времен войны

На место выехали сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В городе Дятьково Брянской области в лесу неподалеку от улицы Коммунистической обнаружили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

– На место обнаружения незамедлительно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, – рассказали в региональном управлении МЧС. – Благодаря действиям спасателей был изъят и обезврежен один взрывоопасный предмет.

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