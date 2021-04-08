В тройном ДТП на проспекте Московском в Брянске пострадала пенсионерка

Три автомобиля столкнулись в Фокинском районе Брянска 5 апреля. Пострадала 66-летняя пассажирка одной из машин, сообщают в городском отделе ГИБДД.

Автоавария случилась на проспекте Московском в половине первого дня. По цепочке столкнулись «Форд Фокус», «Шкода Актавиа» и Лада-21214.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 19-летний водитель «Форда». Тот двигался со стороны улицы Менжинского в сторону улицы Дзержинского, не соблюдая дистанцию. Второму автомобилисту - 24 года, третьему - 36.

- В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Октавия», - уточняют в отделе пропаганды ГИБДД. - У нее медики диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Все водители прошли медицинское освидетельствование. Они трезвые.

По фактам ДТП полицейские проводятся проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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