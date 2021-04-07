В Брянске ограничат парковку на улицах Менжинского и Калинина. Фото: "КП-Брянск".

В Брянске ограничат парковку транспортных средств на улицах Менжинского и Калинина. Также ограничения введут и по проспекту Московскому. Здесь установят дорожные знаки. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

На днях парковку транспортных средств ограничили в двух районах Брянска. В Бежицком на улицах Островского, Вокзальной и проезду Федюнинского. А в Советском районе – по переулку Трудовому.

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