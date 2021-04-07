Брянские радиоспортсмены пообщались через Луну

В чемпионате мира через Луну приняли участие 295 человек из 39 стран мира. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские радиолюбители стали победителями чемпионата мира по радиосвязи через Луну на ультракоротких волнах в группе «Несколько операторов, все диапазоны». В числе победителей оказались Сергей Тарасенко, Александр Хаустов и Владимир Щербаков.

В чемпионате мира через Луну приняли участие 295 человек из 39 стран мира. Эфирная часть прошла на местах расположения радиостанций в три этапа еще осенью 2020 года. Итоги подвели только сейчас, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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