В Брянске возле рыболовного магазина оставили ребенка в коляске

В Брянске возле рыболовного магазина забыли ребенка в коляске. Фото: скриншот видео "ЧП и ДТП Брянск".

В Володарском районе Брянска возле рыболовного магазина забыли ребенка в коляске. Очевидцы записали видео и выложили его в соцсетях.

В комментариях предполагают, что ребенка возле магазин оставил отец. Сам же пошел покупать рыболовные снасти. Малыш какое-то время активно раскачивался в коляске. Позже за ним вышел мужчина, вероятно, это и был отец.

- Надеюсь, его жена увидит это видео и покажет этому рыболову! – прокомментировала видео одна из пользователей соцетей.

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