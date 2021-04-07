Брянца осудили на три года за хранение «травки» в сарае

К трем годам колонии приговорил суд жителя Навлинского района, который для личных целей изготовил каннабис. Наркотическое средство он хранил в собственном сарае, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Брянца признали виновным в незаконном хранении наркотика в крупном размере.

В суде установили, что мужчина в сентябре прошлого года целей собрал дикорастущую коноплю. Ее он принес в свой сарай в село Бяково.

- Преступные действия брянца пресекли полицейские, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Из незаконного оборота они изъяли больше 300 граммов каннабиса. С учетом мнения гособвинителя виновного приговорили к условному наказанию с испытательным сроком в два года.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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