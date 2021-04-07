В брянском Мглине осудят белоруса за смерть велосипедиста в ДТП

До 12 лет колонии грозит 33-летнему гражданину Белоруссии, который совершил смертельное ДТП в Мглинском районе. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Иностранцу вменяют «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

По версии следствия, трагедия произошла около 19.00 31 января этого года. Тогда фигурант дела управлял автомобилем «Форд Мондео». Мужчина ехал по автодороге Брянск-Новозыбков-Мглин - со стороны Мглина в сторону Почепа. Из-за неисправности тормозной системы он сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. А автомобилист скрылся.

- Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор города Брянска, - уточняют в надзорном ведомстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».