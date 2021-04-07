За неделю в Брянской области выявили 73 случая нетрезвой езды

В Брянской области за прошедшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, поймали 73 пьяных водителей. 33 человека подтвердили свою нетрезвость, остальные - отказались проходить тест. Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.

Четырех брянцев уличили в повторной пьяной езде. Теперь им грозят уголовные дела. И как следствие - крупный штраф и до двух лет колонии.

Всего за семь дней произошло 112 так называемых ДТП-«железок» - то есть без пострадавших, но с материальным ущербом.

Стражи порядка также удалили с проезжей части сотню пьяных пешеходов.

На 64 водителей составили протоколы за перевозку детей вне специальных кресел.

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