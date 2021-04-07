В Брянской области коронавирус диагностировали еще 88 жителям

88 жителям Брянской области диагностировали "Ковид-19" в последние сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

88 жителям Брянской области диагностировали коронавирусную инфекцию в последние сутки. Обновленной статистической информацией о ковид-ситуации поделился региональный оперативный штаб утром в среду, 7 апреля.

Общее число заболевших в Брянской области достигло 36276. Из них 35401 человек – или 97,6 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли 74 брянцам.

В отчетный период не произошло новых смертей от «Ковид-19» их в регионе по-прежнему 290.

В брянских государственных лабораториях провели еще 1664 теста на коронавирус. А общее число исследований превысило 506 тысяч.

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