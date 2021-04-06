Незрячая певица из Брянска стала лауреатом конкурса «Голос Евразии»

Незрячая брянская певица Карина Жукова стала одной из лучших в международном вокальном конкурсе «Голос Евразии». Информация об этом появилась в сетевой группе досугового центра Фонда поддержки слепоглухих «Со - единение» 6 апреля.

Нашей землячке присудили диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный вокал». Девушка выступала в возрастной категории «20 лет и старше».

В 2021-м организатором конкурса выступила некоммерческая организация социально-культурного развития дружбы народов «Новое поколение Крыма». В состав жюри вошли музыкальные эксперты четырех стран: Японии, Китая, Казахстана и России. Сам конкурс проходил в Севастополе.

Напомним, Карина Жакова активно участвует в различных творческих конкурсах. В Брянске она известна как рок-певица и мастерица. Так, в марте в музее братьев Ткачевых экспонировалась выставка девушки. В экспозицию вошли около 60 работ - композиции цветов из бисера и мелких бусин, яркие панно в технике бисероплетения.

Ослепла Карина еще в младенчестве. Когда малышке исполнилось шесть месяцев, медики диагностировали ей злокачественную опухоль глазного дна. Последовал полный курс химиотерапии. Жизнь девочке сохранили, а вот зрение, увы, нет.

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