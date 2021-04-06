В брянских Клинцах будут судить женщину за ложь о разбойном нападении

В брянских Клинцах 41-летнюю местную жительницу будут судить за ложный донос о разбойном нападении. По версии следствия, в начале января пьяная женщина позвонила по номеру «112» и сообщила, что на нее напал незнакомец, отобрал сумку и скрылся. Полицейские провели проверку и выяснили, что на нее никто и вовсе не напал. Женщина соврала.

- На нее завели уголовное дело, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Обманувшей полицейских грозит два года лишения свободы. Дело рассмотрят в Клинцовском городском суде.

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