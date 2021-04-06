В Брянске осудят трех организаторов подпольного производства табака для кальянов

Жителей Брянска будут судить за изготовление и сбыт немаркированной табачной продукции для кальянов в особо крупном размере.

Следствие установило, что с декабря 2018 по декабрь 2019 годов три жителя Брянска в Бежицком районе в арендованном помещении изготавливали немаркированные табачные изделия для кальянов под названием «Твелв».

Затем они продавали свою продукцию через интернет по всей России. Организаторы подпольного производства получили от своей деятельности более 2 миллионов рублей прибыли.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».