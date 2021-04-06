С начала года брянские животноводческие предприятия экспортировали более 4 тысяч тонн продукции

За 1 квартал 2021 года Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям было проконтролировано и сертифицировано на экспорт непосредственно с предприятий Брянской области 205 партий различной продукции общим весом более 4 тысяч тонн.

При этом, в Королевство Саудовская Аравия и в Марокко было поставлено 33 партии говядины весом 593 тонны, в Польшу — 10 партий шкур мокросолёных весом около 200 тонн, а также 13 партий технического сырья общим весом около 300 тонн.

Кроме того, в Узбекистан и Монголию экспортировано 6 партий мяса птицы, общим весом 112,5 тонн, а в Польшу — 24 партии технического сырья общим весом около 550 тонн. В Сербию и Румынию было поставлено 102 партии белковой кормовой смеси общим весом 2154 тонны. Помимо этого, на территорию Украины было отправлено 17 партий молочной продукции общим весом 284 тонны.

Вся экспортируемая c территории региона продукция соответствует требованиям стран-импортеров, что подтверждается протоколами испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, в том числе в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», а также наличием предприятий-производителей в Реестре экспортеров информационной системы Россельхознадзора «Цербер». Продукция прошла проверку по достаточно широкому перечню показателей качества и безопасности, среди них исследования по определению содержания токсичных химических элементов, радионуклидов, остаточного количества ветеринарных препаратов и многое другое.