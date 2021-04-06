В Брянске количество рейсов маршруток до аэропорта увеличили до 19. Фото: "Брянский автобус".

В Брянске теперь до аэропорта будут курсировать 19 маршруток. Об этом сообщили в группе «Брянский автобус» в соцсети «ВКонтакте».

Увеличение количество рейсов маршруток объясняют расширением географии полетов из брянского аэропорта. Так, в минувшие выходные авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению авиарейсов Ростов-на-Дону-Волгоград-Брянск. А С 30 апреля пассажиры смогут улететь из Брянска в Калининград.

Сейчас город и брянский аэропорт связывают три муниципальных маршрута. Автобус №132 «Автовокзал — Аэропорт», №100А «Ж/д вокзал — Аэропорт» и №100Б «Бежицкая автостанция — Аэропорт». За сутки автобусы выполняют 19 рейсов в одну и 20 в обратную сторону.

В этом году брянский аэропорт планирует перевезти 120 тысяч пассажиров. На 2021 год планируют рейсы в 10 различных городов.

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