Брянец украл шесть труб с территории котельной

В Клетнянском районе с территории котельной украли шесть труб отопления. Мастер объекта обратился в полицию.

Полицейские выехали на место происшествия и обнаружили следы от волочения труб и протекторов автомобиля. Им удалось найти подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний местный житель.

Подозреваемый во всем признался на допросе. Он рассказал, что приметил трубы заранее. Ночью вытащил их через забор и, погрузив в автомобиль с прицепом, скрылся.

- Сейчас решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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