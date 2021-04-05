В Брянске возобновил движение дачный автобус №110

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В апреле в Брянске возобновил движение автобус №110 «Улица Крахмалева – общество «Связист»». Этот маршрут пользуется особой популярностью у дачников в весенне-летний сезон.

Расписание автобуса №110 опубликовали в группе «Брянский автобус» в социальной сети:

Улица Крахмалева – 6:55, 7:47, 8:49, 9:51, 10:53, 11:50, 15:00, 16:02, 17:04, 18:06, 19:08.

Садовое общество «Связист» – 7:20, 8:22, 9:20, 10:26, 11:23, 12:25 до фабрики Десна, 15:35, 16:37, 17:39, 18:41, 19:43 до фабрики Десна.

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