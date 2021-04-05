В Брянске сквер Комсомольский вошел в список для голосования по благоустройству Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 26 апреля начнется онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители города смогут выбрать парки и скверы, которые в первоочередном порядке будут благоустраиваться в 2022 году.

В список для голосования вошли 12 парков и скверов, по 3 в каждом районе, сообщили в пресс-службе Брянской городской админитсрации. В их числе и сквер Комсомольский, расположенный в Советском районе по улице Пересвета. Он находится рядом со школой №9. Последний раз объект ремонтировали в 2012 году, сейчас он снова нуждается в благоустройстве.

Проголосовать за благоустройство сквера Комсомольский или иной общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/. С 5 апреля Брянская городская администрация начинает публиковать дизайн-проекты общественных территорий, которые вошли в список для голосования.

Полный список общественных территорий, включенных в перечень для голосования:

Бежицкий район:

- Парк металлургов;

- Сквер металлургов;

- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.

Володарский район:

- Парк «Юность»;

- Зона отдыха за ГДК Володарского района;

- Сквер имени Пушкина;

Советский район:

- Липовая аллея по улице Брянского Фронта;

- Сквер у памятника летчикам;

- Сквер «Комсомольский»;

Фокинский район:

- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);

- Сквер имени 120-летия Фокинского района;

- Парк у озера в посёлке Белые Берега.

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