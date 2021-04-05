В Брянске сквер Комсомольский вошел в список для голосования по благоустройству
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске 26 апреля начнется онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители города смогут выбрать парки и скверы, которые в первоочередном порядке будут благоустраиваться в 2022 году.
В список для голосования вошли 12 парков и скверов, по 3 в каждом районе, сообщили в пресс-службе Брянской городской админитсрации. В их числе и сквер Комсомольский, расположенный в Советском районе по улице Пересвета. Он находится рядом со школой №9. Последний раз объект ремонтировали в 2012 году, сейчас он снова нуждается в благоустройстве.
Проголосовать за благоустройство сквера Комсомольский или иной общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/. С 5 апреля Брянская городская администрация начинает публиковать дизайн-проекты общественных территорий, которые вошли в список для голосования.
Полный список общественных территорий, включенных в перечень для голосования:
Бежицкий район:
- Парк металлургов;
- Сквер металлургов;
- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.
Володарский район:
- Парк «Юность»;
- Зона отдыха за ГДК Володарского района;
- Сквер имени Пушкина;
Советский район:
- Липовая аллея по улице Брянского Фронта;
- Сквер у памятника летчикам;
- Сквер «Комсомольский»;
Фокинский район:
- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);
- Сквер имени 120-летия Фокинского района;
- Парк у озера в посёлке Белые Берега.
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