В Жуковском районе девушка потратила 11 тысяч рублей с найденной банковской карты

В Жуковском районе местная жительница расплачивалась чужой найденной банковской картой. Она проживает в поселке Гришина слобода.

В полицию о потере карты и о том, что с нее кто-то потратил все деньги, сообщила ее 40-летняя владелица.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению задержали 20-летнюю молодую девушку. Во время расследования установили, что она расплачивалась найденной банковской картой в различных магазинах, покупая одежду и косметику. В своих интересах она потратила порядка 11 000 рублей.

- На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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