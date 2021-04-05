На выходных с улиц Брянска исчезли маршрутки №31 и №55

С вечерних улиц Брянска на выходных пропали маршрутки №№31 и 55.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
С вечерних улиц Брянска на выходных пропали маршрутки №№31 и 55. На это в воскресенье, 4 апреля, горожане пожаловались в соцсетях.
Пассажиры, проживающие в поселке Радица-Крыловка, не могли уехать до дома или в город. Иногда маршрутки приходится ждать и по часу.
Горожане попросили чиновников посодействовать и навести порядок с коммерческими перевозчиками. Может быть, частные перевозчики начнут работать ответственно и соблюдать расписание.
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