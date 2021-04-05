Двое иногородних избили брянца и похитили его автомобиль

До 10 лет лишения свободы грозит двоих уроженцев Курской области, которые избили брянца в Комаричском районе и похитили его имущество. Дело передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Случай произошел в одном из домой деревни Дедоводье в ноябре прошлого года.

По версии следствия, обвиняемые избили потерпевшего, похитили у него мобильный телефон, а также угнали автомобиль.

- В результате нанесенных побоев потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести, - уточняют в надзорном ведомстве.

Нападавшим инкриминируют групповой опасный для жизни и здоровья разбой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».