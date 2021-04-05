В Клинцовском районе бывший студент незаконно получал социальную пенсию

В Клинцовском районе будут судить местного жителя, незаконно получавшего социальную пенсию по случаю потери кормильца. По версии следствия, 21-летний парень в 2019 году очно обучался в Брянском областном колледже искусств. Он получал социальную стипендию по потере кормильца. В июне 2020 года юношу отчислили. Об этом он должен был сообщить в местное отделение Пенсионного Фонда РФ. И выплату по закону должны были прекратить. Но парень этого не сделал и получал пенсию еще в июле и в августе прошлого года. Незаконно он получил 17 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело. Дело передали в мировой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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