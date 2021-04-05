В Брянске поймали двух наркозакладчиков

В Брянске задержали двух наркозакладчиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске задержали двух наркозакладчиков. По версии следствия, в апреле-июле 2020 года обвиняемые находились в составе организованной группы и сбывали в Брянске наркотики путем оставления «закладок». Они предназначались для последующей безконтактной передачи потребителям.

Правоохранители пресекли деятельность наркозакладчиков. Они изъяли наркотические средства общей массой больше 860 грамм.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Задержанным наркозакладчикам грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».