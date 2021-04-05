Улица Калинина в Брянске встала в утренней пробке

Внушительный автомобильный затор образовался на улице Калинина в Советском районе Брянска утром в понедельник, 5 апреля. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" сообщают очевидцы.

Движение сильно затруднено от Черного моста и практически до Набережной. Что вызвало пробку - информации пока нет. Автоаварий на участке не замечено.

- Около 08.20 ехал из Фокинского района в Советский, - жалуется автомобилист Евгений. - В пробке провел больше 30 минут. Возможно, затор связан с полноценным включением светофора на пересечении улиц Калинина и Урицкого.