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Общество4 апреля 2021 16:41

В Брянске водители автобусов пожаловались на яму на улице Тельмана

Разбитый асфальт не дает подъехать к остановке
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске водители автобусов пожаловались на огромную яму на остановке на улице Тельмана в Володарском районе. По их словам, она мешает нормально подъехать к остановочной площадке и высадить пассажиров. Звонки автотранспортного предприятия в райадминистрацию проблему до сих пор не решили. Поэтому водители решили написать о ней в соцсетях.

Горожане сообщили, что неподалеку развалился тротуар у дома №12 на улице Чернышевского. Глубокую яму не могут засыпать уже месяц.

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