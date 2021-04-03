В Брянске прибрались в Майском парке и парке Юность

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске 3 апреля прошел субботник. В нем участвовали волонтеры, студенты и другие горожане. Порядок навели в Майском парке, парке имени Пушкина в Бежицком районе и в парке "Юность" в Володарском районе.

- Мы призываем жителей и гостей города сохранять наш Брянск уютным, красивым и чистым, - говорят организаторы акции "Лучший город-чистый Брянск" из комитета по делам молодежи Брянской городской администрации. - И давайте не забывать про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.