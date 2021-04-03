В Брянске накажут медработника, не отправившего больного ребенка к врачу

В Брянске накажут медработника, которая не отправила больного ребенка к врачу. Жалобу на действия сотрудников поликлиники №5 в Фокинксом районе написали на форуме портала государственных услуг.

1 апреля у школьницы заболела нога. После школы родители пришли в поликлинику. Но регистратор сообщила, что талонов к ортопеду нет. Если они выдадут карту, доктор будет их ругать. Попасть на прием можно только в том случае, если договориться лично с врачом. В итоге, консультацию специалиста ребенок в тот день так и не получил. Родители планировали идти в платную клинику.

- По вашему обращению в поликлинике проведена проверка, - говорит заместитель главного врача медучреждения Оксана Митина. - Регистратор нарушила свои полномочия и должностную инструкцию, не направив пациента с жалобами на прием к педиатру в кабинет неотложной помощи, а предложила договариваться с врачом-травматологом об осмотре самостоятельно.

К медработнику обещали применить меры дисциплинарного взыскания.

2 числа девочку осмотрели сразу несколько специалистов: травматолог-ортопед, невролог и участковый педиатр. Ребенку дали рекомендации по лечению и направили на обследование.

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