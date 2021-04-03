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Общество3 апреля 2021 11:42

За сутки коронавирус подтвердили у 90 брянцев

Сразу три пациента скончались от инфекции
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за сутки коронавирус подтвердился у 90 человек. Общее число заболевших на 3 апреля составляет 35918.

За то же время выздоровели 86 пациентов. За все время пандемии с болезнью справились 35069 брянцев.

За прошедший день еще три человека умерли от коронавируса. Общее число умерших на 3 апреля составило 289 человек.

Медработники провели 1809 тестов на ковид. Всего выполнили больше 504 тысяч исследований.

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