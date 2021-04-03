В Брянске предпринимателя наказали за рекламу "самой вкусной" пиццы на машине

В Брянске предпринимателя наказали за рекламу "самой вкусной" пицце на автомобиле. Такую оценку продукции признали необъективной в антимонопольной службе. Машина разъезжала по улицам города.

- В рекламе запрещено размещать информацию, не соответствующую действительности или сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами других производителей или продавцов, - говорят в пресс-службе УФАС по Брянской области.

Сравнивать товар или называть его "самым лучшим" можно, если указан корректный критерий для оценки.

Кроме того, на машине не был указан продавец. Это тоже нарушает закон "О рекламе".

Предпринимателю выдали предупреждение по административной статье.

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