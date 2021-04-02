В Мглинском районе у пенсионера нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы

В Брянской области полицейские изъяли у 73-летнего жителя села Великая Дубрава Мглинского района незарегистрированное оружие. В своем доме пенсионер хранил ружье 16-го калибра, более 20 патронов, порох и нож.

Ружье и боеприпасы изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за незаконное изготовление оружия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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