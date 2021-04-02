В Брянске 5 апреля отключат воду на улице Романа Брянского

Водоснабжение будет отсутствовать в жилых и нежилых домах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Советском районе Брянска 5 апреля с 10.00 до 15.00 отключат воду. Водоснабжение будет отсутствовать в жилых и нежилых домах и помещениях по адресам: улица Романа Брянского, дома № 16, № 17 корпус 1, № 8, № 8/1.

Также воды не будет в торговых центрах «Сфера» и «Куб». Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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