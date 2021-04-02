В брянских Белых Берегах закончились места на кладбище

Фото: пресс-служба ОНФ.

В брянском поселке Белые Берега закончились свободные места на кладбище. Старый погост закрыли, здесь разрешили лишь подзахоронения родственников. Могилы сейчас уже вплотную подошли к лесу, который нельзя вырубать.

То есть существующее кладбище расширить невозможно. Требуется новый участок для захоронений. Белобережцам даже предложили возить умерших на новое кладбище в поселке Большое Полпино, которое находится более чем в 20 километрах от Белых Берегов.

Жители поселка, в котором живут около девяти тысяч человек, при помощи общественников обратились в брянскую городскую администрацию с просьбой решить данный вопрос и выделить землю под погост.

– Нужен новый участок с учетом существующих санитарных требований и на оптимальном расстоянии от поселка, – рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».