Патруль в кустах

Фото: АО «Чистая планета».

Сотрудникам службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО иногда, чтобы поймать нарушителей природоохранного законодательства, приходится прятаться в кустах. Так вчера поймали водителя самосвала марки КАМАЗ, который устроил несанкционированную свалку отходов в частном секторе Володарского района.

Фото: АО «Чистая планета».

- Мы заметили эту машину, когда ехали на полигон ТКО, расположенный в поселке Большое Полпино. Поехали за ней, остановились за деревьями и стали свидетелями того, как водитель КАМАЗа выгрузил отходы из кузова рядом с частными домами в Володарском районе. Момент противоправных действий зафиксировали на камеру. Предполагаем, что на этом месте он выгружал отходы не раз – свалка достаточно большая – объемом в несколько грузовых машин. Когда мы, спустя несколько часов, вернулись на место происшествия, несанкционированную свалку кто-то поджег. Данные о правонарушении направлены в администрацию, правоохранительные органы и областной Департамент природных ресурсов. Теперь водителю КАМАЗа грозит штраф, - рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области продолжает активную борьбу с создателями несанкционированных свалок и «серыми» перевозчиками отходов. Это уже третий случай за две недели, когда сотрудники отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» становятся свидетелями того, как водители спецтехники устраивают свалки и нарушают природоохранное законодательство.