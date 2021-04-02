Число жертв коронавируса в Брянской области достигло 286

Еще два человека умерли от коронавируса в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне – сообщает региональный оперативный штаб утром в пятницу, 2 апреля. Всех жертв ковида теперь 286.

За последние сутки опасную инфекцию диагностировали 90 брянцам. Одновременно с этим 99 человек выздоровели. Их повторные тесты на «Ковид-19» - отрицательные.

Сейчас Брянская область занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших коронавирусом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».