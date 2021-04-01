Под Брянском вывалили кучи зловонных отходов. фото: "Подслушано Брянск".

Жительница Брянской области Галина Кузнецова в соцсетях сообщила о том, что возле развязки на трассе Брянск – Смоленск кто-то выбросил зловонные отходы производства. Мусор вывалили рядом с остановкой и съездом на дачи.

Автор поста возмутилась этим поступком неизвестных лиц. Она переживает за состояние природы.

- Воняет ужасно, пройти невозможно, - пишет Галина Кузнецова. - Куда смотрят надзорные организации? Почему отходы не утилизируют, а разбрасывают повсюду, губя природу.

Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что это, возможно, солод с какой-нибудь частной пивоварни. Они советуют очевидице пожаловаться в природоохранную прокуратуру.

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