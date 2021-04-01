Под Брянском вывалили кучи зловонных отходов. фото: "Подслушано Брянск".
Жительница Брянской области Галина Кузнецова в соцсетях сообщила о том, что возле развязки на трассе Брянск – Смоленск кто-то выбросил зловонные отходы производства. Мусор вывалили рядом с остановкой и съездом на дачи.
Автор поста возмутилась этим поступком неизвестных лиц. Она переживает за состояние природы.
- Воняет ужасно, пройти невозможно, - пишет Галина Кузнецова. - Куда смотрят надзорные организации? Почему отходы не утилизируют, а разбрасывают повсюду, губя природу.
Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что это, возможно, солод с какой-нибудь частной пивоварни. Они советуют очевидице пожаловаться в природоохранную прокуратуру.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».