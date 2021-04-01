В Брянске новый маршрут от Юрфака БГУ до Тиганово получил номер 150

В Брянске маршруту от Юрфака БГУ до Тиганова присвоили номер 150. Фото: "Брянский автобус".

В Брянске маршруту от Юрфака БГУ до Тиганова присвоили номер 150. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в сети ВКонтакте в сообществе «Брянский автобус». Сейчас по этому маршруту курсируют 6 автобусов Брянской автоколонны №1403. Работают они ежедневно с 6.20 до 22.30.

Стоимость проезда в микроавтобусах по городу составит 16 рублей. За городом, от Тиганово и обратно, за проезд нужно будет заплатить 20 рублей.

На маршруте действуют социальные транспортные карты. Предоставлена возможность и безналичной оплаты.

Напомним, с 22 марта запустили новый межмуниципальный маршрут в направлении "Деревня Тиганово - Юридический факультет БГУ". На тот момент изучали пассажиропоток.

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