Брянские волейболистки победили в чемпионате области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак» победила в чемпионате области среди женских команд по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Они обошли в последнем туре «Дятьковчанку» со счетом 2.0 и стали чемпионками. Второе место завоевали девушки из «Сбербанка», третье - волейболистки из Унечи. Из-за пандемии коронавируса большинство игр прошло в спортивном зале «Торпедо».

«Спартаковки» впервые оказались на первой ступеньке пьедестала победителей. В сезоне 2018-2019 они сразу заняли третье место. В прошлом сезоне взяли «серебро».

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