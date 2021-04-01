Брянским собакам и кошкам предложили сделать прививку от бешенства

С 1 по 30 апреля можно бесплатно вакцинировать от бешенства домашних собак и кошек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Брянске с 1 по 30 апреля можно бесплатно вакцинировать от бешенства домашних собак и кошек. Хозяев животных призывают посетить веткабинеты и сделать прививку своему питомцу.

Жителей города ждут в центральной ветлечебнице по проспекту Станке Димитрова, 6 – с 9.00 до 21.00. В Бежицком районе принимают по адресу: улица 50-й армии, 9 – с 9.00 до 19.00.

В Володарском районе ждут на вакцинацию по улице Тельмана, 113 – с 9.00 до 17.45. В Фокинской ветлечебнице прививку делают по проспекту Московскому, 81/3 – с 9.00 до 17.45.

Также ветеринары будут проводить подворные обходы частного сектора. Во дворах многоквартирных домов планируют организовать вакцинацию против бешенства, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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