В Брянске до 15-ти увеличили число автобусов на маршруте №11

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске до 15-ти увеличили число автобусов, выходящих по рабочим дням на маршрут №11 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный». С 1 апреля количество рейсов выросло с 94 до 108, рассказали в группе «Брянский автобус» в соцсети.

Первые рейсы от конечных остановок теперь отправляются раньше. От микрорайона Вокзальный первый автобус поедет в 6.00, прежде было – 6.30. От бульвара Щорса транспорт отправится в 7.00, ранее было – 7.10.

С расписанием автобусного маршрута №11 от конечных пунктов можно ознакомиться здесь.

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