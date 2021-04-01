Брянцы напишут «Диктант Победы»

Жители Брянской смогут стать участниками исторического "Диктанта Победы". Он пройдет 29 апреля, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для очного участия нужно выбрать в Личном кабинете свой регион, найти свой или ближайший населенный пункт, а также информацию о площадках проведения диктанта. Затем выбрать наиболее подходящую и подать заявку. Для онлайн-участия -пройти регистрацию и зайти на сайт диктанта в день его проведения. Следуя инструкциям на сайте, подать заявку на тестирование. Помимо сайта Диктанта Победы будет работать мобильное приложение Диктанта Победы со всем функционалом сайта на платформах IOS и Android.

Диктант имеет Всероссийский статус, но фактически он стал международным. В прошлом в акции «Диктант Победы» участвовали больше миллиона человек из десятков стран мира со всех континентов. Акцию проводят для сохранения исторической памяти, повышения уровня исторической грамотности общества, поощрения изучения истории Великой Отечественной войны.

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