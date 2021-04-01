В брянском магазине поймали вора

В Брянске сотрудники Росгвардии поймали вора в сетевом магазине на улице Красный Маяк. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске сотрудники Росгвардии поймали вора в сетевом магазине на улице Красный Маяк. Он пытался украсть товар и сбежать.

Полицейские прибыли оперативно по сигналу «тревожной кнопки». Они задержали 21-летнего местного жителя. По сообщению администратора магазина, его подозревают в еще в одной краже.

- Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что задержанный несколько дней назад действительно совершил кражу товара из этого магазина и скрылся, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Мужчину доставили в полицию. Проводят проверку.

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