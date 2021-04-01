Жители брянского села Замишево очистили озеро от зарослей

Местные жители села Замишево Новозыбковского района проявили инициативу по очистке берега озера от зарослей. Фото: группа «Дом Культуры Замишево».

Местные жители села Замишево Новозыбковского района очистили берег озера от зарослей. О своем поступке они сообщили в соцсетях.

На борьбу с кустарниками, ветвями и мусором дружно вышли работники Дома культуры, библиотеки и сельской администрации. После проведенной ими работы берег преобразился буквально на глазах. Теперь на нем можно прекрасно отдохнуть местным жителям.

- Вместе весело шагать по просторам, и, конечно, убирать лучше хором! – с таким легким юмором оценили участники субботника свой труд.

Положительную оценку инициативе по уборке зарослей на берегу озера дали и пользователи соцсетей:

- Спасибо вам за труд и оптимизм, жители села Замишево! – написали они. - Ваш пример – другим наука!

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».